Ким Чен Ын и Шойгу посетили фрегат Тихоокеанского флота во Владивостоке: главное

|
Алина Крылова
Алина Крылова 32 0

Ким Чен Ын и Шойгу посетили фрегат Тихоокеанского флота во Владивостоке

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Министр обороны России показал лидеру КНДР гордость отечественного флота.

Глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын прибыл на фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота, что пришвартован в бухте Улисс. Сопровождал политического лидера министр обороны России Сергей Шойгу.

Прямо с порога высокопоставленных гостей встретил капитан судна, Сергей Меркулов. Ким Чен Ыну провели экскурсию по палубе, а главнокомандующий Военно-Морским флотом России, адмирал Николай Евменов детально проинформировал восточного гостя о характеристиках корабля и противолодочного вооружения.

Для Ким Чен Ына подобная экскурсия стала не первой с момента визита в Россию, но определенно произвела впечатление. До этого корейский лидер уже успел побывать на приморском аэродроме Кневичи, а еще чуть ранее политику показали самолеты стратегической авиации.

По итогам встречи лидер КНДР Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почетных посетителей фрегата «Маршал Шапошников» во Владивостоке и получил в подарок модель боевого корабля.

В России и мире «Маршал Шапошников» известен своим устройством. Мощь плавучего средства основана на четырехтрубных торпедных аппаратах и реактивных бомбометах РБУ-6000. Изначально построенный в середине 1980-х годов как большой противолодочный корабль проекта 1155, несколько лет назад прошел глубокую модернизацию, в ходе которой на него было установлено современное вооружение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Чен Ын лично оценил российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:59
Госдума внесла проект о прекращении полномочий депутата Сергея Сокола
8:47
Пальто в сторону: синоптики предупредили о приближении теплого циклона
8:34
«Я очень виню себя»: почему Гришечкин из «Солдат» пять лет жил затворником
8:19
Ким Чен Ын и Шойгу посетили фрегат Тихоокеанского флота во Владивостоке: главное
8:12
Как перестать подозревать мужчину в измене на ровном месте — совет психолога
7:58
Трамп: США управляют тираны и фашисты, от которых страну надо спасать

Сейчас читают

«Она не болела»: народный артист РФ Князев высказался о смерти дочери Ульянова
Проклятие «Пацанок»: участниц популярного шоу преследуют несчастья
Не бойтесь ничего: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 сентября
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России