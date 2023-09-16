Есть ли серьезные причины для переноса вылетов?
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Более 40 рейсов задержали утром в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Расписания».
Согласно имеющимся данным, речь шла о переносе времени вылета бортов во Внуково, а также в Шереметьево — 2 и 13 переносов соответственно.
В аэропорту Домодедово от запранированного расписания утром отставали 26 лайнеров. Точная причина принятия решения о переносе рейсов неизвестна, однако ранее в воздушных гаванях отмечали, что это происходит по независящим от них причинам.
Telegram-канал Mash также уточняет, что об изменениях в работе аэропорта Жуковский пока ничего не известно. Всего же среди московских аэропортов было отменено четыре рейса.
Читайте также
88%
0.47 103.04
-0.19
Нашли ошибку?