Более 40 рейсов задержали утром в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Расписания».

Согласно имеющимся данным, речь шла о переносе времени вылета бортов во Внуково, а также в Шереметьево — 2 и 13 переносов соответственно.

В аэропорту Домодедово от запранированного расписания утром отставали 26 лайнеров. Точная причина принятия решения о переносе рейсов неизвестна, однако ранее в воздушных гаванях отмечали, что это происходит по независящим от них причинам.

Telegram-канал Mash также уточняет, что об изменениях в работе аэропорта Жуковский пока ничего не известно. Всего же среди московских аэропортов было отменено четыре рейса.