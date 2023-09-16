Более 40 рейсов задержали утром в московских аэропортах

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 29 0

Есть ли серьезные причины для переноса вылетов?

Более 40 рейсов задержали утром в московских аэропортах

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Более 40 рейсов задержали утром в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Расписания».

Согласно имеющимся данным, речь шла о переносе времени вылета бортов во Внуково, а также в Шереметьево — 2 и 13 переносов соответственно.

В аэропорту Домодедово от запранированного расписания утром отставали 26 лайнеров. Точная причина принятия решения о переносе рейсов неизвестна, однако ранее в воздушных гаванях отмечали, что это происходит по независящим от них причинам.

Telegram-канал Mash также уточняет, что об изменениях в работе аэропорта Жуковский пока ничего не известно. Всего же среди московских аэропортов было отменено четыре рейса.

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