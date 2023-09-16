Запеченные кабачки с сырно-чесночным соусом — рецепт быстрого и вкусного блюда

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Журналист 21 0

Шеф Ивлев рассказывает, какое блюдо скрасит ваш обед. И самое приятное, ингредиенты есть почти в каждом холодильнике.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; YouTube / IVLEV CHEF

Шеф-повар Константин Ивлев делится рецептом блюда, которое легко и быстро готовится. В его основе — кабачки, которые можно найти в любом магазине. А в сезон сбора урожая можно использовать овощи, которые вырастили сами! Добавьте к кабачкам сырно-чесночный соус — и ароматное блюдо готово.

Ингредиенты:

  • кабачки — 3 шт.;
  • масло растительное — 100 мл;
  • чеснок — 5 зуб.;
  • томатная паста — 50 г;
  • сливки 33% — 100 мл;
  • сыр тертый — 100 г;
  • соль, перец, кориандр, паприка — по вкусу.

Способ приготовления:

Первым делом снимите кожицу с кабачков и нарежьте кружками. Чтобы кабачок был сочным и мясистым, толщина кружка должна быть не менее сантиметра. Нарезанные кружочки выложите на сковородку с маслом.

Когда кабачки начнут издавать треск, а на них появится глянец, можно переворачивать. Для этого уменьшите огонь, возьмите две вилки и, как лопатками, переверните кружочки. Шеф Ивлев советует: не солите кабачки, когда они жарятся в масле! Соль способствует выходу воды из овощей, и есть риск обжечься.

Пока кабачки жарятся, займитесь приготовлением соуса. Для этого смешайте в блендере петрушку, сливки, молотый кориандр, паприку, соль, перец и томатную пасту. Перемешивайте волнами, чтобы чеснок размягчился. Но не взбивайте сливки! Соус должен быть однородным.

Зарумянившиеся кабачки выложите на форму для запекания и вернитесь к приготовлению соуса. В чашу блендера добавьте сыр (шеф Ивлев советует ассорти из трех сыров) и обильно покройте соусом кабачки. Постарайтесь распределить его по всему противню и легко побейте о стол — так соус протечет между кабачков.

Пора запекать! Лайфхак от шефа: если у вас нет формы для запекания, используйте стеклянный контейнер. Отправьте форму в духовку на 10-15 минут при температуре 200 градусов. Соус приобретет красивый желто-оранжевый оттенок, а кабачки станут чуть мягче. Блюдо можно подавать и в горячем, и в холодном виде. Приятного аппетита!

Соус, который вы приготовили для кабачков, можно использовать и с другими блюдами. Ранее 5-tv.ru расказывал, как приготовить сочные куриные ножки.

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