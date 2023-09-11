Армения начала совместные учения с США Eagle Partner

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 19 0

Официальная церемония прошла недалеко от Еревана.

Армения начала совместные учения с США Eagle Partner

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Армения начала совместные учения с миротворцами США Eagle Partner. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя командования американской армии в Европе и Африке.

Уточняется, что официальная церемония начала учения состоялась в учебном центре «Зар», который расположен недалеко от Еревана. В тренировках задействованы 85 американских и 175 армянских военных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны — члены НАТО планируют провести крупнейшие со времен холодной войны учения «Стойкий защитник» (Steadfast Defender).

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:58
Администратора «Кремлевской прачки» оставили под арестом на три месяца
15:56
Путин принял участие в церемонии имянаречения двух арктических танкеров
15:54
Российской делегации выдали визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН
15:50
Ему было 79 лет: в Шотландии умер «отец» овечки Долли
15:43
«Прежней уже не будет»: невестка раскрыла жуткие подробности состояния Светличной
15:41
«Встретиться один на один»: зачем Ким Чен Ын собирается в Россию

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«Друг» Сталина, предсказавший сильную Россию: загадка феномена Вольфа Мессинга
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
Юта о плохой музыке: «Прежде чем начать ругаться, посмотри внутрь себя»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России