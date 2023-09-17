В Москве в двух аэропортах объявлен план «Ковер»

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 131 0

В «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» задержаны по меньшей мере 29 авиарейса

В Москве в двух аэропортах объявлен план «Ковер»

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Читайте нас в: Дзен Новости

В данный момент задержаны 19 рейсов и три отменены.

План «Ковер» объявлен в двух аэропортах Москвы — во Внуково и в Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Всего в данный момент три рейса отменено. Также сообщается, что еще 19 рейсов задерживаются.

Причины случившегося устанавливаются. План «Ковер» предполагает закрытие воздушного пространства над аэропортами города и незамедлительную посадку или всех находящихся в воздухе бортов.

+6° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:16
Пшеничное чудо: все подробности аварийной посадки самолета под Новосибирском
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака
2:50
«Никогда не думала»: Пересильд разболелась после экспедиции на Эльбрус
2:41
МО РФ: еще четыре украинских беспилотника уничтожены над Крымом
2:34
Сергей Шойгу и Ким Чен Ын обсудили укрепление сотрудничества в военной сфере
2:18
Дайте больше: Украина учит Запад правильному оказанию помощи

Сейчас читают

Ушел из жизни самый знаменитый поэт-песенник России Николай Добронравов
Не ищите сложных путей: как бороться с мигренью
Мариуполь отметил 245 лет со дня основания города
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России