В Москве в двух аэропортах объявлен план «Ковер»

В данный момент задержаны 19 рейсов и три отменены.

План «Ковер» объявлен в двух аэропортах Москвы — во Внуково и в Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Всего в данный момент три рейса отменено. Также сообщается, что еще 19 рейсов задерживаются.

Причины случившегося устанавливаются. План «Ковер» предполагает закрытие воздушного пространства над аэропортами города и незамедлительную посадку или всех находящихся в воздухе бортов.