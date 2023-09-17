В Москве в двух аэропортах объявлен план «Ковер»
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В «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» задержаны по меньшей мере 29 авиарейса
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
В данный момент задержаны 19 рейсов и три отменены.
План «Ковер» объявлен в двух аэропортах Москвы — во Внуково и в Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Всего в данный момент три рейса отменено. Также сообщается, что еще 19 рейсов задерживаются.
Причины случившегося устанавливаются. План «Ковер» предполагает закрытие воздушного пространства над аэропортами города и незамедлительную посадку или всех находящихся в воздухе бортов.
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