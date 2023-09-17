Украинский беженец устроил вопиющий нацистский перформанс в Германии

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Алина Крылова
Алина Крылова 570 0

Украинца задержали в Германии за демонстрацию нацистского приветствия

Украинский беженец устроил вопиющий нацистский перформанс в Германии

Фото: www.globallookpress.com / Kristin Schmidt

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Немцы снова столкнулись с последствиями политики беженцев.

В Германии украинский неонацист поставил на уши местных жителей и полицию, устроив возмутительный перформанс на одной из центральных улиц Хемцница. Подробностями инцидента поделились журналисты портала Tag24.

По предварительной информации правоохранительных органов, в выходные у дверей заведения WOODS Bar на Театральной улице появился подозрительный мужчина. Украинец странной наружности выискивал что-то рядом с публичным местом. Когда его действиями заинтересовались случайные прохожие, возмутитель спокойствия нахамил им, а затем продемонстрировал нацистское приветствие и сбежал.

Казалось бы, на этом инцидент должен быть исчерпан. Однако спустя несколько часов нарушитель появился снова, чтобы повторить свою выходку. Пока полицейские ехали на вызов местных жителей, украинец попытался ретироваться, но был пойман.

Теперь 42-летнему беженцу предстоит ответить за использование символики антиконституционных организаций и оскорбление людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Чехии пьяный украинец избил местного жителя ногами за отказ дать сигарету.

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