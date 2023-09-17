«Сдулся как шарик»: комик Морозов раскрыл стоимость уменьшения желудка

Звезда «Кривого зеркала» рассказал, как изменилась его жизнь после радикального преображения.

Юморист Александр Морозов в интервью aif.ru признался, что заплатил 300 тысяч рублей за операцию по уменьшению желудка, благодаря которой кардинально преобразил внешность. По словам комика, в результате гастрошунтирования он потерял около 80 килограммов.

«Это последнее слово медицины, по словам докторов, операция для похудения № 1 в мире. Мало того, что ты худеешь, у тебя проходит диабет второго типа. Сахар уходит буквально на второй день после операции, даже когда ты еще не скинул вес. Это удивительно. Первые полгода я сдувался на глазах как воздушный шарик. И в итоге сбросил 80 килограммов», — поделился Морозов.

После операции образ жизни и рацион питания звезды «Кривого зеркала» значительно изменились, однако на диетах он не сидит и ни в чем себе не отказывает. Особенно, отметил комик, он налегает на мясо из-за содержащегося в нем белка. А вот потребление углеводов — сахара, хлеба и каш — он резко сократил, потому что именно они и становятся источником лишних калорий. Да и в целом, признался Морозов, он стал меньше есть.

«Ем уже не так много, по сравнению с тем, сколько жрал, когда был толстым. Раньше мог ничего не есть весь день, а вечером дома варил тазик пельменей и хомячил их на ночь. Сейчас физически не смогу это сделать. Если запихну в себя десяток пельменей, уже победа. Раньше я ел сладкое как подорванный. Сейчас могу себе позволить немного, без фанатизма», — сказал артист.

Единственным минусом уменьшения желудка Морозов назвал необходимость удаления лишней кожи после резкого похудения. Юморист перенес не одну пластическую операцию, стоимость которых, по его словам, не имеет права разглашать.

«Сколько я перенес операций по удалению — мама дорогая! Я весь изрезанный. <…> Во-первых, удалил „фартук“, который висел на месте большого живота. У меня этот кусок был почти до колен. Зрелище кошмарное. Мне, когда его отрезали и взвесили, он весил восемь килограммов. Я просил, чтобы мне его отдали — хотел себе сделать рюкзак для рыбалки из своего живота. Но не отдали. Грудь до пупа висела, как уши спаниеля. Ее тоже пришлось отрезать. В районе трицепсов на руках „мотня“ висела, и с ней расстался», — рассказал Морозов.

Артист также отметил, что не всем коллегам пришелся по душе его новый образ. К примеру, руководитель «Кривого зеркала» Евгений Петросян сказал, что Морозов потерял все, что «нажил непосильным трудом», так как клоун — это образ, который нарабатывается годами. Любовью многих поклонников артисту также пришлось пожертвовать ради избавления от лишних килограммов.

«Раньше едва я делал шаг из-за кулис на сцену, тут же раздавались аплодисменты. Узнаваемость была стопроцентной. А тут выхожу, и в зале — тишина. Зрители сидят с вытянутыми лицами — кто это?! Такое же выражение лица у Евгения Петросяна, сидящего на сцене. Я себя так нелепо никогда не чувствовал», — признался Морозов.

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