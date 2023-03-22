Призвали к ответу: в Мексике напомнили США о подрыве «Северных потоков»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Президент Мексики Обрадор напомнил США о подрыве «Северных потоков» и призвал к ответу

Призвали к ответу: в Мексике напомнили США о подрыве «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Северный поток

Президент страны Обрадор обрушился с критикой на Вашингтон и призвал власти соседней страны подумать над его словами.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор напомнил США о подрыве «Северных потоков» в 2022 году в ответ на возмутивший его доклад Госдепартамента страны о правах человека.

В докладе Вашингтон сообщил об убийствах, жестоком и унизительном обращении, похищениях и пытках, совершенных полицейскими, военными и другими госслужащими в Мексике. Там же было сказано и о суровых условиях пребывания в тюрьмах страны.

«Они врут, это чистое политиканство. Если говорить об актах насилия, почему отмеченный наградами журналист из США утверждает, что правительство США совершило саботаж на газопроводе из России в Европу? Они считают себя мировым правительством и видят только соринку в чужом глазу, а не бревно в своем», — Сказал Обрадор. Его процитировало издание Notimérica.

По мнению президента Мексики, эту критику Вашингтону следует воспринимать в дружеском ключе. Он подчеркнул, что она высказана с расчетом на то, что США наконец перестанут видеть себя в качестве мирового лидера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в США отреагировали на приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Тема:
Северный поток
21 мар
Военные корабли Дании были замечены на месте диверсии на газопроводе СП
20 мар
Премьер Саксонии призвал власти Германии отремонтировать «Северные потоки»
17 мар
Захарова напомнила Дании о «верховенстве права» после недопуска РФ к расследованию на СП
17 мар
Французский политик назвал виновных в теракте на газопроводах «Северный поток»
17 мар
Дания отказала России в участии в расследовании подрывов «Северных потоков»
16 мар
Немецкий след: недалеко от взрывов на «Северных потоках» дежурил военный корабль из Германии
15 мар
Кто мог устроить масштабную диверсию на «Северных потоках»
15 мар
Немецкая компания E.ON полностью списала долю в «Северном потоке»
15 мар
Новые детали: Путин рассказал о расследовании диверсий на «Северных потоках»
14 мар
Путин заявил, что теракт на СП совершен на государственном уровне
+5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
76.84
-0.40 82.54
0.17
Время сеять семена своей судьбы. Китайский совет дня на среду, 22 марта

Последние новости

3:30
Призвали к ответу: в Мексике напомнили США о подрыве «Северных потоков»
3:27
Сороки: почему 22 марта нужно обязательно сходить в церковь
3:15
Время сеять семена своей судьбы. Китайский совет дня на среду, 22 марта
3:03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта, для всех знаков зодиака
2:46
Мощный торс и не только: на какие жертвы пошел Киркоров ради идеальной фигуры
2:23
Актер Антон Шагин передал российским бойцам в зону СВО снаряжение

Сейчас читают

Как выглядит 55-летний Киркоров вне сценического образа
«Молдавия превращается в Под-Румынию»: как Санду породила Левиафана
Военный аналитик предупредил о подготовке США к провокациям с химоружием
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео