Призвали к ответу: в Мексике напомнили США о подрыве «Северных потоков»
Президент Мексики Обрадор напомнил США о подрыве «Северных потоков» и призвал к ответу
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry
Президент страны Обрадор обрушился с критикой на Вашингтон и призвал власти соседней страны подумать над его словами.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор напомнил США о подрыве «Северных потоков» в 2022 году в ответ на возмутивший его доклад Госдепартамента страны о правах человека.
В докладе Вашингтон сообщил об убийствах, жестоком и унизительном обращении, похищениях и пытках, совершенных полицейскими, военными и другими госслужащими в Мексике. Там же было сказано и о суровых условиях пребывания в тюрьмах страны.
«Они врут, это чистое политиканство. Если говорить об актах насилия, почему отмеченный наградами журналист из США утверждает, что правительство США совершило саботаж на газопроводе из России в Европу? Они считают себя мировым правительством и видят только соринку в чужом глазу, а не бревно в своем», — Сказал Обрадор. Его процитировало издание Notimérica.
По мнению президента Мексики, эту критику Вашингтону следует воспринимать в дружеском ключе. Он подчеркнул, что она высказана с расчетом на то, что США наконец перестанут видеть себя в качестве мирового лидера.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в США отреагировали на приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.
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