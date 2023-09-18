Катастрофа в Ливии: последние подробности с места гибели 12 тысяч человек

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МЧС: Три спецборта привезли в Ливию аэромобильный госпиталь и 30 тонн гумпомощи

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российские спасатели помогают справиться с последствиями наводнения.

А сейчас о стихийном бедствии в Ливии, где вторые сутки борются с последствиями катастрофического наводнения, жертвами которого уже стали около 12 тысяч человек.

Погибших так много, что их хоронят в братских могилах. Тем, кто выжил, помогают российские медики и спасатели, накануне они прибыли в город Дерна спецбортом МЧС.

Корреспондент «Известий» Илья Аникеев тоже сейчас работает на месте, он передает из эпицентра катастрофы.

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