Катастрофа в Ливии: последние подробности с места гибели 12 тысяч человек
МЧС: Три спецборта привезли в Ливию аэромобильный госпиталь и 30 тонн гумпомощи
Фото, видео: 5-tv.ru
Российские спасатели помогают справиться с последствиями наводнения.
А сейчас о стихийном бедствии в Ливии, где вторые сутки борются с последствиями катастрофического наводнения, жертвами которого уже стали около 12 тысяч человек.
Погибших так много, что их хоронят в братских могилах. Тем, кто выжил, помогают российские медики и спасатели, накануне они прибыли в город Дерна спецбортом МЧС.
Корреспондент «Известий» Илья Аникеев тоже сейчас работает на месте, он передает из эпицентра катастрофы.
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