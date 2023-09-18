Лжец, лжец: о чем постоянно врет Джо Байден

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Конгрессвумен Грин: президент США Джо Байден может врать о чем угодно

Лжец, лжец: о чем постоянно врет Джо Байден

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему каждое слово президента США нужно перепроверять по несколько раз?

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден может позволить себе врать о чем угодно. Таким мнением в интервью телеканалу Fox News поделилась Марджори Тейлор Грин — член Палаты представителей Конгресса.

В качестве примера она привела недавнюю речь президента касательно терактов 11 сентября 2001 года. Выступая на Аляске, Байден заявил, что уже на следующий день прибыл к месту трагедии. Но на самом деле это не является правдой. 12 сентября президент присутствовал на специальной сессии Сената, проходившей в Вашингтоне.

«Только на прошлой неделе он лгал об 11 сентября. И если он врет об этом, то врет и о чем угодно», — считает Грин.

Также, по ее словам, нынешний лидер нации принимает опасные решения. Однако правду о них он вынужден скрывать.

Белый дом изменил слова Байдена, чтобы «не обидеть» ветеранов и африканцев

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден хочет внести изменения в архитектуру Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). О таком желании президента сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:15
«Папины дочки» возвращаются на экраны: как сложилась судьба актрис сериала
5:07
Лжец, лжец: о чем постоянно врет Джо Байден
4:51
Снимал голой на столе: Успенская разочарована работой Хайдарова
4:35
В Польше возмутились тем, что магазины в России заполнены продуктами
4:19
Украина все? В США растет число конгрессменов, критикующих выделение помощи
4:03
Протесты в Германии продолжаются: когда ФРГ перестанет поставлять Украине оружие

Сейчас читают

«Щелчок по носу»: почему Мексика не пустила на парад США и пригласила Россию
Последняя роль стала судьбоносной: как Гришечкин предсказал свою смерть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России