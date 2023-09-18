Лжец, лжец: о чем постоянно врет Джо Байден

Почему каждое слово президента США нужно перепроверять по несколько раз?

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден может позволить себе врать о чем угодно. Таким мнением в интервью телеканалу Fox News поделилась Марджори Тейлор Грин — член Палаты представителей Конгресса.

В качестве примера она привела недавнюю речь президента касательно терактов 11 сентября 2001 года. Выступая на Аляске, Байден заявил, что уже на следующий день прибыл к месту трагедии. Но на самом деле это не является правдой. 12 сентября президент присутствовал на специальной сессии Сената, проходившей в Вашингтоне.

«Только на прошлой неделе он лгал об 11 сентября. И если он врет об этом, то врет и о чем угодно», — считает Грин.

Также, по ее словам, нынешний лидер нации принимает опасные решения. Однако правду о них он вынужден скрывать.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден хочет внести изменения в архитектуру Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). О таком желании президента сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.