Байден намерен обсудить изменения в кадровом составе Совбеза ООН

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

Белый дом: Байден намерен изменить кадровый состав Совета безопасности ООН

Байден намерен обсудить изменения в кадровом составе Совбеза ООН

Фото: www.globallookpress.com / Loey Felipe / UN Photo

Читайте нас в: Дзен Новости

Американское правительство считает, что Совет безопасности должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует поднять вопрос об изменении архитектуры Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Эту информацию сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью изданию Telegraph.

«Мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру совета безопасности ООН», — подчеркнул он.

По мнению американского правительства, Совет безопасности ООН должен быть более объемлющим и инклюзивным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем грозит Украине международный скандал с Подоляком.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:15
«Папины дочки» возвращаются на экраны: как сложилась судьба актрис сериала
5:07
Лжец, лжец: о чем постоянно врет Джо Байден
4:51
Снимал голой на столе: Успенская разочарована работой Хайдарова
4:35
В Польше возмутились тем, что магазины в России заполнены продуктами
4:19
Украина все? В США растет число конгрессменов, критикующих выделение помощи
4:03
Протесты в Германии продолжаются: когда ФРГ перестанет поставлять Украине оружие

Сейчас читают

«Щелчок по носу»: почему Мексика не пустила на парад США и пригласила Россию
Последняя роль стала судьбоносной: как Гришечкин предсказал свою смерть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России