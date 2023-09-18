Байден намерен обсудить изменения в кадровом составе Совбеза ООН

Американское правительство считает, что Совет безопасности должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует поднять вопрос об изменении архитектуры Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Эту информацию сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью изданию Telegraph.

«Мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру совета безопасности ООН», — подчеркнул он.

По мнению американского правительства, Совет безопасности ООН должен быть более объемлющим и инклюзивным.

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