Байден намерен обсудить изменения в кадровом составе Совбеза ООН

Белый дом: Байден намерен изменить кадровый состав Совета безопасности ООН
Фото: www.globallookpress.com / Loey Felipe / UN Photo
Американское правительство считает, что Совет безопасности должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует поднять вопрос об изменении архитектуры Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Эту информацию сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью изданию Telegraph.
«Мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру совета безопасности ООН», — подчеркнул он.
По мнению американского правительства, Совет безопасности ООН должен быть более объемлющим и инклюзивным.
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