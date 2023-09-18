В России планируют упростить оплату задолженности по кредитам

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Сейчас сначала гасятся пени, из-за чего при недостаточном платеже штрафы на тело долга продолжают набегать, и человек попадает в замкнутый круг.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В России заемщикам разрешат оплачивать задолженность по кредитам раньше неустоек. О предстоящих изменениях пишут «Известия».

Сейчас должники сперва гасят пени. И это нередко оборачивается увеличением основной суммы долга. Новые правила позволят быстрее закрыть кредит и не допустить ситуацию, когда клиенту приходится бесконечно выплачивать только проценты и штрафы.

По предложению Центробанка, в поправки включили и другое важное изменение. Кредитным организациям запретят существенно менять ставку по ипотеке, если заемщик отказывается покупать страховку

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