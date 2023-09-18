Стало известно, кто сыграет Раскольникова в сериале «Преступление и наказание»

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 35 0

Ивану Янковскому доверили главную роль в сериале «Преступление и наказание»

Стало известно, кто сыграет Раскольникова в сериале «Преступление и наказание»

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Alfred Schauhuber

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Когда состоится премьера современной экранизации романа Достоевского?

Сериал «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Достоевского выйдет в эфир в 2024 году. Роль главного героя Родиона Раскольникова раскрыло агентство ТАСС со ссылкой на руководителя продюсерского центра «Плюс Студия» Михаила Китаева.

«Преступление и наказание» — это авторский взгляд на бессмертную классику Федора Михайловича Достоевского. Режиссер-постановщик проекта — Владимир Мирзоев. Яркой чертой сериала является кастинг, среди актеров Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алена Михайлова и, конечно же, Иван Янковский в роли Родиона Раскольникова», — сообщил Китаев на презентации проектов нового сезона киностудии.

Иван ЯнковскийИван Янковский. Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Отмечается, что действие сериала перенесено в современность, но сценарий максимально близок к тексту великого произведения. Еще одной особенностью проекта является его художественный визуальный стиль. Сейчас съемочный процесс в самом разгаре, премьера сериала состоится в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иван Янковский отметил ценность исторических картин. В последнее время все чаще за основу нового фильма берут события времен СССР. По мнению актера, это важно для понимания истории.

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