«Горячая» линия: почему смартфоны взрываются в детских руках

В России участились случаи возгорания смартфонов. Причем речь идет о новых моделях, и вспыхивают они чаще всего в руках и карманах школьников. Корреспондент «Известий» Александр Шпак изучил вопрос, и выяснил, что причиной инцидентов нередко становятся приложения.

Никакой паники, но очень много эмоций — примерно так в нижегородской гимназии урок истории сорвал китайский смартфон. Хозяин гаджета — пятиклассник Женя, почуял неладное в прямом смысле слова. И это спасло его от серьезных травм.

«Сначала телефон начал дымить, я испугался, выбросил его резко. Я почувствовал искры, искры, которые попали на брюки. Он вскоре загорелся, а потом уже взорвался», — рассказал школьник.

В итоге пострадал только деревянный стул. А мальчик лишь немного подпалил штаны.

Между тем, возгорания и даже взрывы смартфонов происходят все чаще. Аналогичный случай произошел в подмосковном Дмитрове — там телефон загорелся в школьной раздевалке. Дети отделались испугом. Еще один недавний эпизод в Нижневартовске, только там чуть не сгорела квартира.

«Посмотрела на телефон, он уже весь вздулся. Он был очень горячий, от него шел уже дым. Я взяла полотенце, это все быстренько укутала и бросила это все в раковину», — отмечает пострадавшая Зухра Хабибулина.

Во всех случаях загорались смартфоны китайского производства. Что с ними не так, мы решили спросить у экспертов.

«Причины вздутия и возгорания аккумулятора — их три. Первое — уставший аккумулятор. Со временем он деградирует и перестает работать должным образом. Причина вторая — это перегрев смартфона, во время зарядки, во время использования в разных играх, приложениях. Также есть заводской брак, если мы говорим про оригинальные аккумуляторы», — заявил мастер по ремонту смартфонов Дмитрий Банков.

И если брак на производстве вещь неизбежная, но крайне редкая, то повреждение или перегрузка смартфонов — куда более частная причина возгорания. Самый банальный пример — мобильные игры. Сегодня они стремятся догнать по качеству компьютерные новинки. Вот только сами устройства не всегда готовы к таким нагрузкам.

Современная промышленность позволяет делать даже бюджетные смартфоны производительными в ущерб надежности. Часто телефон может запустить игру, а вот выдержать нагрузку при долгом использовании — нет. Для эксперимента пробуем около часа без перерыва играть на своем смартфоне. Процессор работал на пределе. И сильно нагрел батарею.

Когда батарея часто перегревается, она выходит из строя, раздувается и в лучшем случае перестает работать. Но часто дети, увлекшись игрой, игнорируют перегрев телефона. Загореться блок может в кармане. Из шести последних случаев пять произошли именно с детьми. Все, что могут сегодня сделать родители, — объяснить ребенку, что игры на смартфоне не только вредны для глаз, но и опасны для жизни.