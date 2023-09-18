«Всегда мечтал стать отцом»: актер Филипп Бледный о новых «Папиных дочках»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 4 0

Актер Бледный рассказал о роли отца-одиночки в продолжении «Папиных дочек»

«Всегда мечтал стать отцом»: актер Филипп Бледный о новых «Папиных дочках»

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», 2023 г.

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Продолжение сериала расскажет о судьбе героев спустя 15 лет.

Продолжение популярного сериала «Папины дочки», выход которого запланирован на середину сентября, расскажет о жизни семейства Васильевых спустя 15 лет. По сюжету, главный герой Вениамин («Веник») остается один с четырьмя дочками. Актер Филипп Бледный, сыгравший в ситкоме главную роль, признался изданию РИА Новости, что всегда мечтал сыграть отца четырех детей.

По словам артиста, история, вокруг которой и происходят действия сериала, похожа на предыдущую, но все же другая: новые герои, новые «звездочки».

«Одна моя дочь, например, защищает природу. Другая — погружена в проблему взаимоотношений полов. Еще одна — пытается развиваться как бизнесмен и ищет правильные и неправильные способы заработка», — рассказал изданию Филипп Бледный.

Актер считает, что сериал, в первую очередь, повествует о дружбе и взаимовыручке. Также он признается, что, воплощая на экране главу семейства, в образе он использовал черты характера своего собственного отца, который всегда успевал уделять внимание сыну, несмотря на занятость и усталость.

Он добавил, что зрителям будет сложно сравнивать его персонажа с главой семейства из классических сезонов, ведь «папа» Андрея Леонова — нервный психолог, а глава нового экранного семейства — умный, рассудительный физик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Олешко рассказал об актрисах из новых «Папиных дочек».

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