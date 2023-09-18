В Кремле прокомментировали планы Белого дома усовершенствовать Совбез ООН

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Песков: Совбез ООН действительно нуждается в трансформации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Foreign Ministry; 5-tv.ru

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Москва неоднократно говорила о необходимости улучшений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на сообщения о планах Белого дома инициировать изменения в Совбезе ООН. По его словам, орган действительно нуждается в позитивной трансформации.

Песков отметил, что Совбез нуждается в максимальном повышении эффективности, так как сам орган является чрезвычайно важным для всего мира.

«Для этого необходим консенсус всех участников и, конечно, большая инклюзивность с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели и дополнительную роль, и влияют на мировую безопасность, и еще громче заявляют о себе», — прокомментировал он в беседе с журналистами.

В Кремле подчеркнули, что изменения в структуре провернуть будут очень сложно. Для этого процесса, скорее всего, даже потребуются длительные переговоры, и разговор нужно начинать уже сейчас. Москва неоднократно выступала с такими предложениями, заключил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле рассказали об обмене подарками Путина и Ким Чен Ына.

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