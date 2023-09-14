В Кремле рассказали об обмене подарками Путина и Ким Чен Ына

Путин подарил Ким Чен Ыну карабин и перчатку от скафандра
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Хотя обычно такую информацию не раскрывают.
Президент России Владимир Птуин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи обменялись подарками. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
Он также привел подробности, хотя отметил, что обычно такую информацию не раскрывают.
«Путин подарил корейскому лидеру перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества», — сказал Песков.
Российский же президент получил от Ким Чен Ына в подарок карабин, сделанный северокорейскими мастерами.
Путин провел личные переговоры Ким Чен Ыном — вторые в истории — 13 сентября на космодроме Восточный. Это вторые очные переговоры лидеров за очень долгое время. С момента их предыдущей встречи в апреле 2019 года прошло почти пять лет. Встреча, в общей сложности, продолжалась около шести часов, и проходила в составе делегаций, тет-а-тет, и за обедом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею.
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