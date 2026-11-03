Лавров: реалистичного диалога России с Европой пока не видно

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Запад оказался не готов к сотрудничеству на равноправной основе.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Реалистичного диалога России с Европой пока не видно. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава нашего МИД сейчас находится в Минске, где проходит международная конференция по евразийской безопасности. Министр подчеркнул: Запад оказался не готов к сотрудничеству на равноправной основе. И архитектура безопасности теперь меняется. Это нравится не всем.

За то, каким будет новый миропорядок, идет серьезная борьба. Но Москва всегда готова к общению. Правда, только с теми, чье оружие не направлено против нее.

«Но если Европа, как она грозится, сама готовится к войне и начнет ее, то мы к этой войне готовы. Но она будет другой и очень короткой. Поэтому, приглашая партнеров к совместной работе по евразийской архитектуре, мы никогда не закрывали дверь для западной части континента. И не будем уходить от взаимодействия с теми, кто откажется от враждебных намерений, на деле будет заинтересован, настроен на согласование честного баланса интересов», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров подчеркнул: ЕС стремительно эволюционирует в милитаристский блок антироссийской направленности. Но наша страна не собирается втягиваться в новую гонку вооружений. Напротив, предлагает договариваться о новой системе взаимных гарантий безопасности.

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