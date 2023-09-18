Коронавирус возвращается: мир накрывает новый свирепый штамм «пирола»

ВОЗ: мир накрывает новый штамм коронавируса «пирола»
Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean
Новая модификация вируса запросто обходит существующий иммунитет.
Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завили о возвращении эпидемии коронавируса. На этот раз модификация болезни под названием «пирола» показывает особую свирепость и заразность.
«Этот новый вариант может обходить существующий иммунитет, что увеличивает вероятность заражений», — указали спикеры во время пресс-сконференции.
В ВОЗ уточнили, что штамм «пирола» является подвидом «омикрона». Эксперты напоминают, что ковид заражал миллионы людей повторно, а «пирола», в свою очередь, может протекать тяжелее своих предшественников.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России пик заболеваемости коронавирусом может прийти на ноябрь. Официально заговорить о вспышке можно будет, когда врачи объединят усилия и возьмут ситуацию на особый контроль. Тем не менее, случаи заболеваемости ковидом заметно участились с августа.
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