В Кремле сообщили, что 17 сентября Путин не встречался с Кадыровым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в минувшее воскресенье, 17 сентября, глава государства Владимир Путин проводил рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Нет, никаких встреч с Путиным не было», — лаконично заявил Песков.

Также он отказался комментировать распространявшуюся в СМИ информацию относительно ухудшения самочувствия Кадырова.

«Мы не располагаем информацией на этот счет, здесь нам нечего сказать. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья», — отметил Песков.

Кстати, Кадыров лично опроверг слухи о госпитализации, выложив видео с пробежки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали планы Белого дома усовершенствовать Совбез ООН.