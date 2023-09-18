В Кремле сообщили, что 17 сентября Путин не встречался с Кадыровым

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 16 0

В воскресенье российский лидер с Кадыровым переговоров не проводил.

В Кремле сообщили, что 17 сентября Путин не встречался с Кадыровым

Фото: www.globallookpress.com / The Kremlin Moscow

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в минувшее воскресенье, 17 сентября, глава государства Владимир Путин проводил рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Нет, никаких встреч с Путиным не было», — лаконично заявил Песков.

Также он отказался комментировать распространявшуюся в СМИ информацию относительно ухудшения самочувствия Кадырова.

«Мы не располагаем информацией на этот счет, здесь нам нечего сказать. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья», — отметил Песков.

Кстати, Кадыров лично опроверг слухи о госпитализации, выложив видео с пробежки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали планы Белого дома усовершенствовать Совбез ООН.

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