Глава киевского режима во что бы то ни стало хочет выбить из американцев очередную порцию финансовой помощи.

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США может стать началом конца его карьеры на посту главы государства. Об этом говорится в аналитической статье EADaily.

Издание напоминает, что глава киевского режима в рамках визита в США должен выступить на Генассамблее ООН, встретиться с американским президентом Джо Байденом, членами его команды и прочими вашингтонскими политиками.

При этом основная цель поездки Зеленского — выклянчить очередную порцию денег. Известно, что конгресс США будет голосовать за инициативу Байдена о выделении дополнительных 40 миллиардов, 24 из которых должны пойти Украине. Однако среди американских парламентариев, в первую очередь республиканцев, все больше тех, кто не поддерживает дальнейшее финансирование Украины.

Так, Financial Times обратила внимание на то, что в этом году Зеленский не будет выступать перед конгрессом. Это странно, учитывая, что в прошлом году он выступил перед обеими палатами парламента США, а в этом году ему и вовсе нужно подключить все свое ораторское и актерское искусство, чтобы добиться денег от американских парламентариев.

Однако выступления не будет. По всей видимости, в администрациях Байдена и Зеленского просчитали, что речь киевского «гостя» потерпит фиаско. Республиканцы могут не просто не зааплодировать, а и вовсе негативно встретить Зеленского на трибуне. Если же после этого Украина еще и не получит денег — это будет сильнейший удар по его личному авторитету.

На Украине такое развитие событий воспримут как слив режима Зеленского, после чего все условные оппозиционные группы в лице сторонников Петра Порошенко, Владимира Кличко и Валерия Залужного начнут яростно атаковать президента и главу его офиса Андрея Ермака.

В свою очередь, команда Байдена поставила на успех Зеленского и его армии свой политический престиж и миллиарды долларов американских налогоплательщиков. И если у ВСУ не будет успехов на поле боя, которые Белый дом сможет подать как внешнеполитическую победу, то команде Байдена может стать не до Украины. А прецедент по сливу этими людьми марионеточного режима в Афганистане уже есть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президента Украины Владимира Зеленского исключили из списка 50 самых влиятельных евреев в мире, который он возглавил в прошлом году.