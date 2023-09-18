Вооруженный мужчина пытался прорваться в школу в Нижнем Новгороде

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

При себе у него был пистолет.

Вооруженный мужчина пытался прорваться в школу в Нижнем Новгороде

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Вооруженный пистолетом мужчина пытался попасть в одну из нижегородских школ, однако его действия были пресечены сотрудниками Росгвардии. Видео задержания злоумышленника опубликовал Telegram-канал Mash.

«К нам в школу полицейские заехали — бандита задерживают. Господи, помилуй», — комментирует детский голос за кадром.

Для детей задержание «бандита» стало занимательным зрелищем. Если бы не оперативная реакция силовиков, все могло бы закончиться трагично. К счастью, о пострадавших не сообщалось.

Инцидент произошел в школе № 800, расположенной в Нижнем Новгороде. Вооруженный не смог даже дойти до входа в учебное заведение — охрана заперла двери в здание, нажав на тревожную кнопку.

Ранее 5-tv.ru писал, что 15-летний подросток с ножом напал на собственную школу в Ростовской области. Холодным оружием он успел ранить четырех человек, после чего был задержан.

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