Подросток с ножом напал на собственную школу в Ростовской области

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 2 022 0

В Ростовской области подросток с ножом ранил четверых человек в школе

Подросток с ножом напал на собственную школу в Ростовской области

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Eisenhuth

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Вооруженный школьник ранил четырех человек.

В Ростовской области подросток с ножом напал на людей в школе. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, ранены четверо человек.

Инцидент произошел в ростовском хуторе Красный Десант. Примерно в 7:50 утра 15-летний юноша, скрывший лицо за маской, попытался проникнуть в учебное учреждение с ножом. Он ранил троих сотрудников школы и родственника одного из учеников.

Дети, как отметил губернатор, не пострадали. Вооруженного подростка удалось задержать. Им оказался ученик девятого класса этой же школы. Известно, что юноша страдает психическим заболеванием.

«На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения — легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь», — сообщил Голубев в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Кубани подросток планировал поджечь школу.

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