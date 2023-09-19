Сепсис и отказ почек: женщина лишилась всех конечностей из-за отравления рыбой

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 47 0

Американке ампутировали все конечности из-за бактерии, содержащейся в сырой рыбе

Сепсис и отказ почек: женщина лишилась всех конечностей из-за отравления рыбой

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Бактерия, живущая в морепродуктах, убивает до сорока человек ежегодно.

Американка Лаура Барахас стала жертвой бактерии Vibrio vulnificus, содержащейся в сырой рыбе. 40-летняя женщина потеряла все конечности в результате сепсиса, вызванного отказом почек.

По словам друзей Лауры, она заболела через несколько дней после того, как съела рыбу тилапию, купленную на одном из рынков в Сан-Хосе. Врачи ввели женщину в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Для спасения ее жизни, медикам пришлось ампутировать Лауре все зараженные части тела.

«Пальцы у нее были черные, ноги черные, нижняя губа черная. У нее был полный сепсис, и отказали почки», — рассказала подруга пострадавшей американскому изданию KRON.

Бактерия, вызвавшая такое тяжелое состояние, содержится в морепродуктах и морской воде. Заразиться этой бактерией можно, если съесть что-то, что ею заражено, или же если вода, в которой обитает эта бактерия, попадет в рану или свежую татуировку на теле человека, рассказала эксперт по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета в Сан-Франциско доктор Наташа Споттисвуд. Инфекция наиболее опасна для людей со слабой иммунной системой. По информации центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно регистрируется от 150 до 200 случаев Vibrio vulnificus, из которых примерно каждый пятый заканчивается летальным исходом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как 15 туристов стали жертвами морских рыб в Испании.

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