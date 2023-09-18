«Вспышка будет серьезной»: чем штамм «пирола» опаснее прежних вариантов омикрона
Эпидемиолог Крючков не исключил высокую летальность коронавируса «пирола»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernhard Claßen; Личный архив Николая Крючкова; 5-tv.ru
Эксперт призвал готовиться к резкому росту заболевания коронавирусом в ближайшее время.
Не исключена вероятность того, что новый коронавирус «пирола» обладает более высокой патогенностью и летальностью, чем его предшественники. Об этом 5-tv.ru заявил эпидемиолог Николай Крючков, комментируя заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о возвращении пандемии коронавируса.
Худший вариант омикрона
Эксперт пояснил, что штамм «пирола» — это новая ветка эволюции внутри линии омикрона, которая представляет собой сильно измененный вариант данного вида коронавируса.
Так, изменения в антигенном составе новой инфекции охватывают более 30 аминокислотных замен. Для сравнения: ранее изменения затрагивали, как правило, одну-две, максимум до пяти аминокислотных замен на значимых участках вируса.
«Фактически это приводит к тому, что ранее наработанный специфический иммунитет еще хуже узнает этот подвариант коронавируса, чем предыдущие. Это повышает восприимчивость к вирусу и увеличивает его эффективную заразность», — пояснил Крючков.
Заразность близка к максимуму
По мнению специалиста, большого скачка в заразности нового штамма коронавируса не произошло. Дело в том, что существует определенный видовый порог заразности для нового коронавируса, и он, по словам Крючкова, близок к максимуму.
Эксперт объяснил, что эффективная заразность коронавируса постепенно снижается, и как раз чтобы ее восстановить, появляются новые варианты и подварианты подобные штамму «пирола».
Вероятна высокая патогенность и летальность
Насколько высока патогенность (болезнетворность) и летальность нового коронавируса, и выше ли она, чем у предыдущих вариантов, пока неизвестно, отметил Крючков. При этом он не исключил, что пирола по указанным параметрам все же более опасна своих предшественников.
«Ранние лабораторные данные не показывали какого-то существенного скачка в патогенности, но текущая информация противоречива. Она свидетельствует о том, что вероятность более высокой патогенности и летальности пиролы есть. Если это подтвердится на популяционном уровне, то даже небольшие изменения в патогенности и летальности — скажем, на 10-15% — дадут значительное осложнение эпидемиологической ситуации, вплоть до перегрузки системы здравоохранения», — заявил эпидемиолог.
Если же патогенность и летальность пиролы окажутся не столь высоки, то речь будет идти об умеренном повышении заразности, а вспышка заболевания будет заметно ниже по масштабам в сравнении с предшествующими волнами, добавил Крючков.
Роста заболевания не избежать
Даже не беря во внимание появление нового штамма, в России, как и в других странах северного полушария, в ближайшее время следует ожидать сезонного роста заболевания коронавирусом, предупредил эксперт.
При этом, подчеркнул Крючков, есть усугубляющие эпидемиологическую ситуацию факторы. В первую очередь это низкий уровень коллективного иммунитета, обусловленный крайне невысокими темпами массовой вакцинации в последние полтора-два года. Это касается не только России, но и многих других стран, что создает предпосылки для распространения вируса, отметил эпидемиолог.
Он добавил, что немаловажную негативную роль в распространении заболевания может сыграть также политическая и экономическая дестабилизация в разных регионах мира.
«Поэтому, помимо появления нового опасного варианта омикрона, есть масса факторов, которые способствуют активному и эффективному распространению вируса», — констатировал Крючков.
Эпидемия коронавируса: до финала далеко
Кроме того, указал эпидемиолог, появление штамма «пирола», независимо от его опасности, свидетельствует о продолжении эволюции новой коронавирусной инфекции и о возможности появления более патогенных инфекций в ближайшем будущем. И к этому нужно заранее готовиться, подчеркнул Крючков.
«Вне зависимости от масштабов, понятно, что вспышка (коронавируса — Прим. ред.) будет серьезной. В первую очередь нужно активизировать массовую вакцинацию с акцентом на группы риска и быть готовыми к частичным ограничениям в виде дистанционной учебы, работы и масочного режима в общественных местах», — заключил эксперт.
Роспотребнадзор предупреждает
О высокой степени заразности нового штамма «пирола» по сравнению с предшественниками предупредили и в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, очередную мутацию вируса выявили в августе сразу в нескольких странах. Российские медики уже имеют в своем арсенале тесты для его выявления и препараты для лечения.
Специалисты ведомства особо подчеркнули, что появившийся штамм не требует создания новой вакцины — прививки, созданные для борьбы с омикроном, эффективны и для пиролы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ВОЗ завили о возвращении эпидемии коронавируса. Там отметили, что штамм «пирола» проявляет особую свирепость и заразность, и может протекать тяжелее своих предшественников.
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