«Вспышка будет серьезной»: чем штамм «пирола» опаснее прежних вариантов омикрона

Эксперт призвал готовиться к резкому росту заболевания коронавирусом в ближайшее время.

Не исключена вероятность того, что новый коронавирус «пирола» обладает более высокой патогенностью и летальностью, чем его предшественники. Об этом 5-tv.ru заявил эпидемиолог Николай Крючков, комментируя заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о возвращении пандемии коронавируса.

Худший вариант омикрона

Эксперт пояснил, что штамм «пирола» — это новая ветка эволюции внутри линии омикрона, которая представляет собой сильно измененный вариант данного вида коронавируса.

Так, изменения в антигенном составе новой инфекции охватывают более 30 аминокислотных замен. Для сравнения: ранее изменения затрагивали, как правило, одну-две, максимум до пяти аминокислотных замен на значимых участках вируса.

«Фактически это приводит к тому, что ранее наработанный специфический иммунитет еще хуже узнает этот подвариант коронавируса, чем предыдущие. Это повышает восприимчивость к вирусу и увеличивает его эффективную заразность», — пояснил Крючков.

Заразность близка к максимуму

По мнению специалиста, большого скачка в заразности нового штамма коронавируса не произошло. Дело в том, что существует определенный видовый порог заразности для нового коронавируса, и он, по словам Крючкова, близок к максимуму.

Эксперт объяснил, что эффективная заразность коронавируса постепенно снижается, и как раз чтобы ее восстановить, появляются новые варианты и подварианты подобные штамму «пирола».

Вероятна высокая патогенность и летальность

Насколько высока патогенность (болезнетворность) и летальность нового коронавируса, и выше ли она, чем у предыдущих вариантов, пока неизвестно, отметил Крючков. При этом он не исключил, что пирола по указанным параметрам все же более опасна своих предшественников.

«Ранние лабораторные данные не показывали какого-то существенного скачка в патогенности, но текущая информация противоречива. Она свидетельствует о том, что вероятность более высокой патогенности и летальности пиролы есть. Если это подтвердится на популяционном уровне, то даже небольшие изменения в патогенности и летальности — скажем, на 10-15% — дадут значительное осложнение эпидемиологической ситуации, вплоть до перегрузки системы здравоохранения», — заявил эпидемиолог.

Если же патогенность и летальность пиролы окажутся не столь высоки, то речь будет идти об умеренном повышении заразности, а вспышка заболевания будет заметно ниже по масштабам в сравнении с предшествующими волнами, добавил Крючков.

Роста заболевания не избежать

Даже не беря во внимание появление нового штамма, в России, как и в других странах северного полушария, в ближайшее время следует ожидать сезонного роста заболевания коронавирусом, предупредил эксперт.

При этом, подчеркнул Крючков, есть усугубляющие эпидемиологическую ситуацию факторы. В первую очередь это низкий уровень коллективного иммунитета, обусловленный крайне невысокими темпами массовой вакцинации в последние полтора-два года. Это касается не только России, но и многих других стран, что создает предпосылки для распространения вируса, отметил эпидемиолог.

Он добавил, что немаловажную негативную роль в распространении заболевания может сыграть также политическая и экономическая дестабилизация в разных регионах мира.

«Поэтому, помимо появления нового опасного варианта омикрона, есть масса факторов, которые способствуют активному и эффективному распространению вируса», — констатировал Крючков.

Эпидемия коронавируса: до финала далеко

Кроме того, указал эпидемиолог, появление штамма «пирола», независимо от его опасности, свидетельствует о продолжении эволюции новой коронавирусной инфекции и о возможности появления более патогенных инфекций в ближайшем будущем. И к этому нужно заранее готовиться, подчеркнул Крючков.

«Вне зависимости от масштабов, понятно, что вспышка (коронавируса — Прим. ред.) будет серьезной. В первую очередь нужно активизировать массовую вакцинацию с акцентом на группы риска и быть готовыми к частичным ограничениям в виде дистанционной учебы, работы и масочного режима в общественных местах», — заключил эксперт.

Роспотребнадзор предупреждает

О высокой степени заразности нового штамма «пирола» по сравнению с предшественниками предупредили и в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, очередную мутацию вируса выявили в августе сразу в нескольких странах. Российские медики уже имеют в своем арсенале тесты для его выявления и препараты для лечения.

Специалисты ведомства особо подчеркнули, что появившийся штамм не требует создания новой вакцины — прививки, созданные для борьбы с омикроном, эффективны и для пиролы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ВОЗ завили о возвращении эпидемии коронавируса. Там отметили, что штамм «пирола» проявляет особую свирепость и заразность, и может протекать тяжелее своих предшественников.