«Меньше есть, больше спать»: как Григорий Лепс восстанавливает свои силы

О нестабильном эмоциональном состоянии исполнителя хита «Рюмка водки на столе» часто всплывают разговоры в сети.

Григорий Лепс рассказал, как он эмоционально восстанавливается. Секретом гармоничного состояния народный артист РФ эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко на фестивале молодого искусства «Таврида. Арт».

По словам певца, в 61 год он доволен состоянием своего здоровья: как на физическом, так и на ментальном уровне. Тем не менее, как и у каждого человека, случаются перепады.

«Бывает временами тяжело и физически, и эмоционально. Но это все проходит. Мне достаточно нескольких дней, и я восстанавливаю свои силы абсолютно спокойно. Меньше есть, больше спать, и все хорошо, просыпаешься здоровым человеком», — с улыбкой на лице заключил Лепс.

Тем не менее, о нестабильном эмоциональном состоянии исполнителя хита «Рюмка водки на столе» часто всплывают разговоры в сети. По словам музыкального критика и продюсера Павла Рудченко, артист стал очень много работать, чтобы заглушить боль, связанную с проблемами в личной жизни. В 2021 году артист расстался со своей супругой, Григорий Лепс тяжело перенес разрыв с любимой женщиной. Певец не раз признавался в том, что ему стыдно за то, что он потерял свою семью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Григорий Лепс иногда разочаровывается в собственных поступках.