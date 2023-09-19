В США арестован россиянин по подозрению в закупке электроники в обход санкций

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 8 0

Максиму Марченко грозит 100 лет лишения свободы. Почему американские власти так жестко отреагировали?

В США арестован россиянин по подозрению в закупке электроники в обход санкций

Фото: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann

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Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки (США) арестовали россиянина Максима Марченко по подозрению в закупках электроники в обход антироссийских санкций. Об этом сообщает Министерство юстиции Штатов.

Органы американской прокуратуры заявили, что, по их версии, Максим Марченко, который постоянно проживает в Гонконге, вместе с двумя сообщниками приобретал для россиян партии OLED-микродисплеев в масштабных размерах. Эта электроника может быть использована для настройки оптических прицелов.

Марченко предъявили целый ряд обвинений — от отмывания денег и контрабанды товаров из США до заговора в целях обмана государства. В данный момент максимальное наказание по всем обвинениям в сторону россиянина составляет 100 лет лишения свободы.

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