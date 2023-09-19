Конец экономики? Госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Минфин: госдолг США впервые в истории превысил 33 триллиона долларов

Конец экономики? Госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde / face to face

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Когда американцам ждать объявления дефолта?

Сумма внешнего госдолга Соединенных Штатов Америки (США) впервые в истории превысил отметку в 33 триллиона долларов. Такая информация появилась на сайте Минфина страны.

Однако объявления дефолта можно не ждать. Еще в начале июня Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. При этом на тот момент этот показатель был на отметке в 31,95 триллиона долларов. Республиканцы, контролирующие палату представителей, согласились на это при одном условии. Администрация президента пошла на сокращение бюджетных расходов. 

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден постоянно врет. Таким заявлением поделилась член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин. Она привела в пример заявление президента о терактах 11 сентября. Байден заявил, что прибыл к месту трагедии на следующий день. Однако на самом деле он находился в совершенно другом месте.

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