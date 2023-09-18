Украина все? В США растет число конгрессменов, критикующих выделение помощи

В Белом доме рассказали о росте числа противников помощи Украине
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alexei Agaryshev
Кто именно недоволен поддержкой режима Зеленского?
В администрации президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена отметили увеличение числа конгрессменов, которые критикуют выделение военной помощи Украине. Такое заявление сделал Джон Кирби, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям, в разговоре с британской газетой The Telegraph.
«Это небольшая группа очень громких, очень правых республиканцев в Палате представителей, которые продолжают сопротивляться дополнительной помощи Украины. Но президент уверен, что поддержка, которую мы получаем от руководства обеих палат, остается высокой», — заявил Кирби.
К примеру, Дональд Трамп и Рон ДеСантис заявили, что защита Украины от России не является жизненно важным национальным интересом США. Кирби также вспомнил Вивека Рамасвами, считающего, что необходимо и вовсе прекратить финансирование.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олаф Шольц назвал главное условие для начала переговоров по Украине. Владимир Путин должен вывести войска с территории страны.
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