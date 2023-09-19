А факты где? В правительстве США увидели прогресс в контрнаступлении ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Белый дом увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ, но не привел конкретных данных

А факты где? В правительстве США увидели прогресс в контрнаступлении ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

На предстоящей встрече в Вашингтоне Байден ждет от Зеленского отчета об «успехах» украинской армии на поле боя.

Украинская армия, по мнению США, продолжает прогресс в контрнаступлении. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Конкретных данных, на основе которых в США сделали вывод о «прогрессе» украинского контрнаступления, он не привел. Однако отметил, что президент США Джо Байден рассчитывает узнать о ситуации на поле боя от украинского лидера Владимира Зеленского на их предстоящей встрече в Вашингтоне.

В этот же день американский миллиардер Илон Маск в пух и прах разнес контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). В соцсети он написал, что украинская армия потеряла слишком много людей, не добившись даже небольшого результата в контрнаступлении.

Так Маск отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который разместил карту с подписью «украинские территориальные успехи в результате их столь долгожданного контрнаступления настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский в интервью телеканалу CBS фактически признал провал контрнаступления. По словам главы киевского режима, ВСУ находятся в сложной ситуации, а темпы объявленного Киевом продвижения войск незначительны.

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