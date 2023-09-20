Напоминала чувака из фильма «Пила»: Боня рассказала о внешности после пластики

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 12 0

Модель Боня: после операции я напоминала себе куклу из фильма «Пила»

Напоминала чувака из фильма «Пила»: Боня рассказала о внешности после пластики

Фото: www.globallookpress.com / Victoria Bonya

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Ведущую оперировал хирург, ранее работавший с Кендалл Дженнер и Беллой Хадид.

Модель и ведущая Виктория Боня сравнила себя после пластической операции на лице с куклой из фильма ужасов «Пила». Об этом теледива рассказала в личном блоге. Именно по этой причине первые две недели Виктория не могла показать результаты хирургического вмешательства.

«Ребята, я знаю, что вы хотите видеть мое лицо. Но я пока не готова его показать. Сейчас я покажу, на кого я похожа. Первые две недели я напоминала себе вот этого чувака из фильма „Пила“. Понимаете, почему я не показывала себя?» — завила модель в соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Боня переживает из-за критики новой внешности. Недавно скандально известная дива из «Дома-2» Виктория Боня легла под нож хирурга. Телеведущая захотела стать обладательницей «лисьих глазок». Теперь ее задевают комментарии хейтеров о том, что есть отеки и выглядит она якобы хуже, чем была до операции. 

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