Напоминала чувака из фильма «Пила»: Боня рассказала о внешности после пластики

Ведущую оперировал хирург, ранее работавший с Кендалл Дженнер и Беллой Хадид.

Модель и ведущая Виктория Боня сравнила себя после пластической операции на лице с куклой из фильма ужасов «Пила». Об этом теледива рассказала в личном блоге. Именно по этой причине первые две недели Виктория не могла показать результаты хирургического вмешательства.

«Ребята, я знаю, что вы хотите видеть мое лицо. Но я пока не готова его показать. Сейчас я покажу, на кого я похожа. Первые две недели я напоминала себе вот этого чувака из фильма „Пила“. Понимаете, почему я не показывала себя?» — завила модель в соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Боня переживает из-за критики новой внешности. Недавно скандально известная дива из «Дома-2» Виктория Боня легла под нож хирурга. Телеведущая захотела стать обладательницей «лисьих глазок». Теперь ее задевают комментарии хейтеров о том, что есть отеки и выглядит она якобы хуже, чем была до операции.