Путин планирует отправиться в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином в октябре

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 8 0

Об этом сообщил Николай Патрушев во время встречи с Ван И.

Путин планирует отправиться в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином в октябре

Фото: www.globallookpress.com / Pang Xinglei

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Президент РФ Владимир Путин планирует в октябре отправиться с визитом в Пекин для личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине», — прокомментировал он во время встречи с членом политбюро ЦК КПК Ван И.

Патрушев отметил, что контакт произойдет в рамках участия Путина в международном форуме «Один пояс — один путь». Точная дата пока не раскрывается.

Секретарь Совбеза добавил, что Москва намерена и дальше развивать отношения с Пекином. По его словам, страны оказывают друг другу значительную поддержку на мировой арене.

В Москве сегодня стартовал 18-й раунд российско-китайских консультаций по стратегической безопасности. В мероприятиями принимают участие представители министерств и ведомств РФ и КНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин шуткой ответил на вопрос про секреты Си Цзиньпина.

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