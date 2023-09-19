Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю возросла на 48%

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 27 0

Увеличилось также и число госпитализаций.

Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю возросла на 48%

Фото: www.globallookpress.com / Harald Tittel

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Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Статистика заболеваемости коронавирусом резко поползла вверх. Только за минувшую неделю она выросла на 48%. Об этом проинформировали в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Более чем на 20% выросло число госпитализаций с коронавирусной инфекцией. С 11 по 17 сентября в больницы попали 1973 человека с подтвержденным диагнозом. Рост случаев COVID-19 вырос в 70 регионах страны. При этом отмечается, что в 13 субъектах он выше, чем в среднем по России.

Тревожные звоночки: в Роспотребнадзоре назвали симптомы нового штамма «пирола»

За указанный период выздоровело 7280 человек, отметили в оперштабе. Это на 61,5% больше, чем на предыдущей неделе.

Днем ранее в Роспотребнадзоре предупредили о распространении нового штамма «пирола», который отличается высокой степенью заразности. Мутация вируса была выявлена сразу в нескольких странах еще в августе, а российские медики вооружились соответствующими препаратами для лечения заболевших.

Ранее эпидемиолог Николай Крючков в беседе с 5-tv.ru рассказал, чем штамм «пирола» опаснее прежних вариантов омикрона.

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