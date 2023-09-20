«Мы делаем все правильно»: Харатьян высказался о спецоперации
Дмитрий Харатьян: у меня не было сомнений, на какой стороне оставаться
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Народный артист России считает, что идет исторический процесс передела мира.
Актер Дмитрий Харатьян дал интервью KP.RU. В беседе он сообщил о своей твердой позиции по спецоперации.
Осенью состоится премьера долгожданного продолжения «Гардемаринов». По словам Харатьяна, проект задумывался задолго до начала СВО и даже до начала Майдана в 2014 году. Это, по мнению артиста, подтверждает силу искусства и режиссера Светланы Дружининой, предсказавшей эти события, начав работать над продолжением «Гардемаринов», в котором делается акцент на бесконечном противостоянии с Западом.
«Сейчас идет исторический процесс передела мира. И это не территориальная война у России с Украиной — конечно, нет. Это вообще не про это. Просто столкнулись два совершенно разных мира. И в настоящий момент решается судьба и России, и мира в целом. Потому что Россия — огромная часть всего мира, это не просто территория, но еще и огромная русская идея. Русский мир. Это важно понимать», — отметил народный артист РФ.
Он подчеркнул, что не выбирал, на какой стороне оставаться. Есть флаг, гимн, присяга, соотечественники, сограждане — воины, которые сражаются и отдают жизни за это.
«То, что сегодня происходит, — производная от политики Америки „разделяй и властвуй“. Мы это переживем. Мы уже стали сильнее, это очевидно. И санкции, и отношение так называемого коллективного Запада. Как быстро и по щелчку все поменялось, удивительно! Как яростно все возненавидели нас. Просто им нужен был повод выплеснуть это. Значит, мы делаем все правильно, все так и должно было быть. Это только закаляет, сплачивает нацию, народ. Мы действительно самодостаточная страна», — сказал собеседник.
Харатьян также рассказал о своих детях. Сыну 25 лет, он является выпускником ВГИК. Сейчас он готовится к съемкам большого полнометражного фильма «Карузо». Он основан на реальных событиях, произошедших во время блокады Ленинграда, а именно за основу взята история про пса Трезора, который спас 16 человек в холодном и голодном городе в районе Парголово. Он приносил людям из леса зайцев и мерзлые овощи с поля. Кинокартину планируется выпустить к 2025 году— к 80-летию Победы.
В заключение разговора он рассказал о своей дочери, проживающей в Швеции. Она работает в службе по адаптации к проживанию в Швеции русскоязычных людей. Артист дополнил, что дочка любит свою страну, часто приезжает домой.
Ранее 5-tv.ru писал, что новые приключения гардемаринов покажут в кино этой осенью.
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