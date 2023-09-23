Субординация должна быть: Лепс обманом затащил Ваню Дмитриенко на свой концерт

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 18 0

Григорий Лепс обманом затащил Ваню Дмитриенко выступить на своем концерте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Семнадцатилетний певец пользуется особой любовью среди звезд отечественного шоу-бизнеса.

Григорий Лепс обманом затащил Ваню Дмитриенко выступить на своем концерте в Крокус Сити Холле в честь своего дня рождения. Об этом молодой исполнитель эксклюзивно рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

«Да он так всегда! Говорит: „Приходи, поешь, порадуешься“. Вышел Мот, я думаю: „Ну все, пошло-поехало“. И меня Гриша позвал выступить», — смеется Дмитриенко.

Тем не менее, исполнитель хита «Венера-Юпитер» признался, что для него большая честь выступать на одной сцене с Лепсом.

«Концерт был потрясающий в Крокусе. Невероятно сложный по музыке. <…> У него и музыканты одни из лучших в стране и мире. Это для меня огромное удовольствие было поработать», — признался Ваня Дмитриенко.

Молодой певец в хороших отношениях находится с такими глыбами российского шоу-бизнеса как Филипп Киркоров, Лариса Долина и очень благодарен за то, что такие уважаемые артисты пускают его в круг своего общения.

«Здесь небольшая субординация должна все-таки присутствовать обязательно», — заключил Ваня Дмитриенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что первые бриллианты Ване Дмитриенко подарил Григорий Лепс.

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