Сообразим на троих: что из себя представляют открытые отношения

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 18 0

Психолог Самсон: открытые отношения выбирают свободные и смелые люди

Сообразим на троих: что из себя представляют открытые отношения

Фото: www.globallookpress.com / R. Märzinger / CHROMORANGE

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Почему некоторые пары вступают в отношения сразу с несколькими людьми?

Некоторые пары выбирают формат открытых отношений, при которых партнеры при согласовании друг с другом могут вступить в связь с кем-то третий. Как утверждает клинический психолог Виталий Самсон в беседе с изданием 7Дней.ru, интерес к нетрадиционной связи растет, потому что люди сейчас чувствуют себя более свободными.

Так называемые альтернативные виды отношений возможны, когда исчезает страх перед чем-то новым, что уже не кажется неправильным или запретным, как было раньше. При этом, как отмечает эксперт, не стоит путать открытые отношения с полиаморными, последние подразумевают сразу несколько связей с разными людьми.

«В открытых пара выбирает эксклюзивные обстоятельства друг перед другом, даже если оба вступают в сексуальную близость с другими», — объясняет Самсон.

При этом такие отношения могут быть весьма успешными, достаточно соблюдать несколько простых правил: с кем и как разрешено заниматься сексом вне пары, сколько времени уделять сторонним связям и подумать о праве вето, если в какой-то момент договориться не получится или появится ревность.

Естественно, у открытых отношений есть и минусы. Среди них снижение уверенности в себе или своей паре и отсутствие ощущения безопасности.

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