Эксперт объяснила, откуда берется заведомое необоснованное недоверие к партнеру и как избавиться от этой мучительной проблемы.

Вы проверяете сообщения в его телефоне, взламываете почту, ищете в карманах подброшенные любовницей трусики (красные кружевные, конечно). Вы почти уверены, что он изменяет. Просто еще не попался. Насколько обоснованны ваши подозрения? Он действительно настолько внимателен, что не оставляет ни единой зацепки? А может быть, он просто верный мужчина? В любом случае проблема сейчас в вас, а не в партнере, уверена психолог Татьяна Костова.

Ревность и заведомое недоверие к избраннику — это чувства, не нуждающиеся в подтверждении. Они будут существовать даже если у вас по-настоящему образцовый мужчина. Так сказываются детские травмы, требующие проживания болезненного опыта снова и снова. Кроме того, регулярно называя партнера ходоком, вы рискуете неправильно его запрограммировать и буквально бросить в чужие объятия.

«Я рекомендую вам заняться собственной жизнью. Чтобы у вас не было времени на то, чтобы следить за своим партнером и искать какие-то неопровержимые доказательства… Ваша задача — разобраться, откуда вообще они взяли свое начало… Возможно, ваш папа изменял маме или ушел из семьи, и вы почувствовали предательство и брошенность. И когда вы были маленьким ребенком, вы эти чувства заблокировали», — говорит эксперт.

Человеческая психика стремится к целостности и завершению пресловутых гештальтов. Поэтому историю с ушедшим или изменяющим отцом вы неосознанно снова проживаете с партнером. Чтобы освободиться. А женщины с незакрытыми гештальтами к своему папе встречают мужчин, которые рано или поздно начинают им изменять.

«Если даже предпосылок таких не было, женщина будет создавать их своим собственным внутренним фоном, и мужчина пойдет налево. Поэтому здесь важно работать в первую очередь со своими незакрытыми гештальтами, с разрешением мужчине делать свой собственный выбор», — добавляет Костова.

Психолог подчеркнула: взрослый человек не стремится подчинить себе избранника и полностью завладеть его волей. Так поступают незрелые личности, после чего пожинают соответствующие плоды. Костова считает, что женщина, стоящая на страже выбора мужчины, всегда будет вызывать у него желание снять оковы. Но как только она справится с желанием контролировать, когда партнер получит вожделенное право выбора, ему никуда не захочется сбежать.

«Как только вы переключите фокус внимания на себя, эта проблема отпадет сама собой, вам не нужно будет ни за кем следить. И если даже вы узнаете, что мужчина изменяет, вы сможете уже из взрослой позиции сделать выбор, хотите вы с ним оставаться или нет. Из позиции взрослого здорового человека, а не жертвы и созависимого партнера», — заключила психолог.

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