В Татарстане задержали крупную банду коррупционеров во главе с сотрудником СКР

Мужчина помогал застройщику уходить от налогов за нескромную сумму.

Крупную банду коррупционеров во главе с сотрудником Следственного комитета задержали в Татарстане. Как пишет Mash, бывший начальник СКР по Приволжскому району помогал застройщику уходить от налогов за плату в размере 18 миллионов рублей.

По данным источника, мужчина приобрел несколько объектов недвижимости, причем не только в России. Правда, квартиру в Турции он позже продал.

Помимо роскошных домов, взяточник приобрел Lexus за три миллиона рублей. Сколько всего денег он получил от застройщика — неизвестно. В этом будет разбираться следствие.

Мужчину уже уволили из правоохранительных органов и оштрафовали на шесть миллионов рублей. Также у него изъяли все имущество, которое он приобрел с 2019 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд арестовал главу отдела контрразведки УФСБ по Пермскому краю по делу о взятке.