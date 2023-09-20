Нарколог заметил у актрисы Юлии Захаровой признаки алкоголизма

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 49 0

Нарколог Шуров: у актрисы Юлии Захаровой явные признаки алкогольной зависимости

Нарколог заметил у актрисы Юлии Захаровой признаки алкоголизма

Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе», 2006г.

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Актриса шокировала поведением на похоронах Вячеслава Гришечкина.

У актрисы Юлии Захаровой может быть алкогольная зависимость. Об этом изданию News.ru заявил психиатр, нарколог Василий Шуров.

Специалист уточнил, что увидел несколько признаков данного недуга в поведении и внешнем виде героини сериала «Счастливы вместе». Врач обратил внимание на то, что актриса выглядит старше своего возраста и использует нецензурную лексику в общении с представителями СМИ.

«Актриса ведет себя достаточно неадекватно, матерится на камеру. Учитывая, что ей 43 года, она выглядит сильно старше своего возраста, видно, что за собой не ухаживает. Все эти признаки могут свидетельствовать о наличии серьезной алкогольной зависимости у Юлии Захаровой», — сообщил нарколог.

Знаменитость пришла на похороны Вячеслава Гришечкина, которые прошли в Москве сегодня, 19 сентября. В разговоре с журналистами она сказала, что не верит в смерть друга, так как они виделись с ним в начале осени. При этом интернет-пользователи сейчас обсуждают поведение артистки. В кадре она много курит, плачет, бессвязно общается и ругается матом.

Ране 5-tv.ru писал, кто из российских звезд страдал алкоголизмом.

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