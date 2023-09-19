В Нагорном Карабахе погибли пять мирных жителей

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

В Степанакерте сообщили о пяти погибших мирных жителях в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе погибли пять мирных жителей

Фото: © РИА Новости / Айк Арутюнян

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Тема:
Нагорный Карабах

В результате боевых действий еще около 80 ранены.

В Нагорном Карабахе в результате боевых действий около 80 человек ранены, а пятеро — погибли. Об этом в социальных сетях сообщает Минздрав Нагорного Карабаха (НКР).

«В Республиканский медцентр доставлены 80 раненых, из которых, по предварительным данным, 15 человек — мирные жители. Пять человек погибли», — опубликовано в сообщении.

В данный момент, как заявили в ведомстве, вся медицинская необходимая помощь оказывается для спасения тяжелораненых людей.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».

Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Карабахе зафиксированы нарушения по всей линии соприкосновения.

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