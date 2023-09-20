Депутат Госдумы Шеремет назвал выступление Зеленского в ООН позором

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

По мнению представителя Крыма в ГД РФ, всемирная организация утратила смысл своего существования.

Депутат Госдумы Шеремет назвал выступление Зеленского в ООН позором

Фото: Reuters / Mike Segar

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Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет назвал позором выступление президента Украины Владимира Зеленского на 78-й Генассамблее ООН. По мнению парламентария, всемирная организация потеряла свою суть, утратила смысл, который вкладывался в нее после завершения Второй мировой войны. Она скатилась до уровня скандалов, дрязг и выяснения финансовых отношений на межгосударственном уровне.

«В ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взращенному американскими властями. Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате», — цитирует Шеремета РИА Новости.

По мнению депутата, США фактически захватили власть и стали кураторами ООН. И действительность разительно отличается от изначальной идеи многополярного мира. Шеремет считает, что в организации наступило время кардинальных реформ, без них она превратится в лоббиста политического курса Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о выступлении американского лидера Джо Байдена на Генассамблее ООН. Президент, прежде утвердивший очередной многомиллиардный пакет военной помощи киевскому режиму, назвал главное препятствие мирному урегулированию на Украине.

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