Точка кипения: как проходили уличные протесты в Ереване

Этой ночью тысячи жителей Еревана собирались центре города у дома правительства, скандируя лозунги против премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Этой ночью тысячи жителей Еревана собирались центре города у дома правительства, скандируя лозунги против премьер-министра страны Никола Пашиняна. По их мнению, он поступает как предатель, не отвечая на агрессию Азербайджана. Сам же Пашинян заявил, что не позволит втянуть свою армию в конфликт.

Кстати, сама эта армия сейчас проводит учения с американцами, которых тоже призывают вмешаться в ситуацию. Корреспондент «Известий» Айк Арутюнян снял репортаж из самого центра Еревана.