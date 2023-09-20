Точка кипения: как проходили уличные протесты в Ереване
Опубликованы кадры с уличных протестов в Ереване
Фото, видео: Александр Патрин / ТАСС; 5-tv.ru
Этой ночью тысячи жителей Еревана собирались центре города у дома правительства, скандируя лозунги против премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Этой ночью тысячи жителей Еревана собирались центре города у дома правительства, скандируя лозунги против премьер-министра страны Никола Пашиняна. По их мнению, он поступает как предатель, не отвечая на агрессию Азербайджана. Сам же Пашинян заявил, что не позволит втянуть свою армию в конфликт.
Кстати, сама эта армия сейчас проводит учения с американцами, которых тоже призывают вмешаться в ситуацию. Корреспондент «Известий» Айк Арутюнян снял репортаж из самого центра Еревана.
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