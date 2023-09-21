🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 21 сентября, убывающая Луна привносит склонность к авантюрам и повышает необдуманную рискованность. Стоит отложить все серьезные финансовые дела, связанные с большими средствами.

♈ Овны

Трудности могут возникнуть, но вы быстро справитесь с ними. Это один из тех удачных дней, когда можно достичь почти всего, чего хочется. И необязательно трудиться самостоятельно: вокруг много людей, которые готовы помочь.

Космический совет: принимайте помощь друзей.

♉ Тельцы

День сегодня одинаково хорошо проходит для деловых переговоров и личных встреч. Полезно проявлять инициативу: ее многие готовы поддержать. Позже придется заниматься чем-то очень важным и столь же скучным. Вы сосредоточитесь и не допустите ошибок, но быстро почувствуете усталость. Поэтому на вечер лучше не планировать каких-то утомительных дел.

Космический совет: проявите инициативу.

♊ Близнецы

День дает возможность довести до конца то, что было начато раньше. Но можно взяться и за что-то новое: тут вам тоже будет сопутствовать удача. Обратите внимание на то, чем заняты окружающие – возможно, полезно будет последовать их примеру.

Космический совет: найдите занятие по душе.

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♋ Раки

Сегодня вам вряд ли будет легко поладить с новыми знакомыми, а со старыми чаще, чем обычно, будут возникать разногласия. Старайтесь не говорить лишнего, не делиться своими секретами и не обсуждать чужие тайны. Берегите свою репутацию: чем меньше поводов для слухов вы дадите, тем лучше.

Космический совет: держите язык за зубами.

♌ Львы

День оказывается на редкость беспокойным. Чаще обычного возникают проблемы в общении. Обсуждение любых вопросов, связанных с работой или коммерческой деятельностью, может привести к конфликту. Не исключено, что кто-то попытается ввести вас в заблуждение, использовать ваши знания и умения в своих интересах.

Космический совет: будьте бдительны в общении с окружающими.

♍ Девы

Сегодня будет много дел и задач, требующих внимания, и есть риск допустить ошибки. Стоит прислушаться к советам: они часто оказываются полезны. Даже если вы привыкли всегда полагаться только на себя, сегодня не отвергайте помощь, которую предложат друзья: она не будет лишней.

Космический совет: примите помощь и советы близких.

♎ Весы

День больше подходит для отдыха, чем для сложных и утомительных дел. Могут появиться интересные новые идеи. Стоит все как следует продумать, прежде чем с кем-то обсуждать свои замыслы. Скорее всего, вы услышите какие-то критические замечания, и они окажутся полезными.

Космический совет: хорошо обдумайте свои идеи.

♏ Скорпионы

Вам трудно будет сосредоточиться на чем-то одном. Даже занимаясь интересным делом, вы то и дело отвлекаетесь, поэтому рискуете допустить ошибки. Не стоит вести долгие разговоры, и уж тем более спорить о том, что для вас на самом деле не важно.

Космический совет: будьте внимательны.

♐ Стрельцы

Вряд ли сегодня все будет идти по плану. Может выясниться, что чего-то вы не учли и не предвидели. Порой вы теряете уверенность, начинаете сомневаться в успехе. В такие моменты важна поддержка друзей.

Космический совет: трезво оценивайте свои старания.

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♑ Козероги

Вам предстоит преодолеть немало испытаний. Это не обязательно делать в одиночку, совсем наоборот: стоит найти союзников, людей, с которыми вас объединяют общие интересы. Вечер может порадовать хорошими новостями, подарками и денежными поступлениями. Не исключены также интересные деловые предложения.

Космический совет: будьте открыты новым предложениям.

♒ Водолеи

Начало дня пройдет не слишком плодотворно, но спокойно. Вряд ли в это время вы станете о чем-то всерьез беспокоиться. Возможны интересные предложения, но чаще они касаются не ближайшего, а отдаленного будущего. Старайтесь не торопить события. Если вы позволите им развиваться своим чередом, то увидите много новых возможностей.

Космический совет: проявите терпение.

♊ Рыбы

Постарайтесь с самого утра настроиться на позитивный лад. Энергия, бодрость и энтузиазм вам сегодня очень пригодятся; без них вы просто топтались бы на месте, теряя силы. С единомышленниками можно говорить о важных вещах. Со всеми остальными стоит вести лишь необременительные светские беседы, иначе дело может закончиться ссорой.

Космический совет: настройтесь на позитивный лад.

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