Первый день Генассамблеи ознаменовался рядом неожиданных событий для Владимира Зеленского. Например, еще год назад он обнимался со своим польским коллегой Анджеем Дудой, а сейчас партнеры даже не желают встречаться. Официально — переговоры президентов не состоятся по техническим причинам.

Но более правдоподобно выглядит другая версия: некогда друзей рассорило украинское зерно. Киев всеми силами пытается продвинуть его на европейский рынок, который однако не намерен угождать желаниям Зеленского. Претензии украинскому президенту предъявляют и западные политики. Тему продолжит корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Все его фокусы мы уже видели, дает понять мировая общественность. Во время выступления Зеленского зал Генассамблеи ООН заполнен максимум на треть. Самый внимательный его слушатель — заместитель российского постпреда. Тщательно фиксирует преступные попытки украинского артиста отмыть принципы однополярного мира.

В речи — ностальгия по арсеналу ядерных ракет, которым Киев обладал во времена Советского Союза. За этим Зеленский пытается прятать громкий скандал с соседями. Всегда нежно обнимающий его президент Польши в последний момент отказывается от встречи в Нью-Йорке. Дуда теперь сравнивает Украину с утопленником, который тянет всех на дно. Якобы поэтому Польша ввела бессрочное эмбарго на экспорт украинского зерна. Зеленский подает иски в ВТО. Дуда еще сильнее обижается.

«Хорошо было бы, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь и что мы также являемся для нее транзитной страной», — говорит президент Польши Анджей Дуда.

Бывшие покупатели украинской пшеницы из стран Африки сейчас готовятся принять бесплатное зерно из России. Поэтому для Зеленского у них — лишь короткие улыбки протокольных встреч. Отсутствие содержательной части в прогулках по этажам штаб-квартиры ООН снова привлекает внимание к внешнему виду украинского лидера.

«Зеленский не губернатор 51-го штата, однако Джо Байден у него в кармане. В кармане его спортивных штанов. Он мог бы как минимум надеть костюм и галстук, прежде чем требовать наши деньги», — заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

А в том, что именно за этим он снова преодолел Атлантику, даже в США уже никто не сомневается. В планах у киевского артиста значится выступление перед конгрессом. Байден запросил у американского парламента еще 24 миллиарда долларов на поддержание марионеточного украинского режима. Но выделения этих денег легко в Капитолии не гарантируют.

«Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы — где отчетность за деньги, которые мы уже потратили», — заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.

И голоса тех, кто не желает жить подотчетно Вашингтону, звучат на мировой арене все громче. Президент Казахстана с трибуны ООН говорит о реформе Совбеза ООН. Лидер Аргентины требует справедливой экономической системы.

«Глобальная финансовая архитектура служит лишь для концентрации доходов в руках узкого круга и маргинализации обширных регионов мира. МВФ не может повышать процентные ставки каждый раз, когда американская резервная система пытается сдерживать инфляцию в США», — заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Когда президент Бразилии рассказывает о важной миссии Джулиана Ассанжа, не аплодирует только Зеленский. Уж очень хочется ему выглядеть частью мира, приговор которому хлестко выносит лидер Ирана.

«Запад, который сейчас сталкивается с кризисом идентичности и функциональности, видит мир как лес, а себя — как прекрасный сад», — отмечает президент Ирана Эбрахим Раиси.

Больших скандалов, правда, пока удается избегать. Буквально за минуту до встречи Зеленского с премьер-министром Израиля спешно увозят карту Советского Союза, где, конечно, нет Украины как самостоятельного государства. Но в диппредставительстве других карт не нашлось.