Карабах капитулировал, Пашинян звонит Путину: самое главное о ситуации

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Пашинян звонил Путину для обсуждения ситуации в Карабахе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru

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Тема:
Нагорный Карабах

Российские миротворцы сделали все возможное, чтобы призвать конфликтующие стороны в регионе прекратить огонь. Что будет дальше?

Власти Нагорного Карабаха приняли предложение российских миротворцев о полном прекращении огня. Об этом заявили в российском Минобороны. По условиям договоренностей региональная армия обороны будет полностью расформирована и разоружена, тяжелую технику и вооружение вывезут с территории. Завтра в городе Евлах пройдут переговоры об условиях реинтеграции, ну а пока Нагорный Карабах продолжают покидать местные жители. Обо всех деталях расскажет корреспондент «Известий» Семен Еремин.

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