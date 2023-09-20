Карабах капитулировал, Пашинян звонит Путину: самое главное о ситуации

Российские миротворцы сделали все возможное, чтобы призвать конфликтующие стороны в регионе прекратить огонь. Что будет дальше?

Власти Нагорного Карабаха приняли предложение российских миротворцев о полном прекращении огня. Об этом заявили в российском Минобороны. По условиям договоренностей региональная армия обороны будет полностью расформирована и разоружена, тяжелую технику и вооружение вывезут с территории. Завтра в городе Евлах пройдут переговоры об условиях реинтеграции, ну а пока Нагорный Карабах продолжают покидать местные жители. Обо всех деталях расскажет корреспондент «Известий» Семен Еремин.