Злоумышленники «похоронили» бывшего президента США Дональда Трампа

На странице сына экс-президента США вышел некролог на миллиардера.

Страница сына миллиардера и бывшего президента США Дональда Трампа в социальной сети Х (старое название «Twitter») подверглась взлому. Хакеры выложили от имени Дональда Трампа-младшего следующее сообщение.

«С грустью сообщаю, что мой отец Дональд Трамп скончался. Я буду баллотироваться в президенты в 2024 году», — написали злоумышленники.

Напомним, что недавно взлому подвергся Telegram-канал блогера Елены Блиновской, находящейся под следствием по делу о мошенничестве. Взломщики предлагали от имени создательницы «Марафона желаний» платные услуги. По словам адвоката предпринимательницы, правоохранительные органы уже нашли виновников, обязав их выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что создатель криптовалюты Etherеum потерял почти 700 тысяч долларов из-за атаки хакеров.