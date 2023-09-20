Адвокат Елены Блиновской заявила о взломе ее Telegram-канала мошенниками

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова заявила о мошенничестве, связанном с ее именем, сообщает ТАСС. Отметила, что некие злоумышленники взломали Telegram-канал основательницы «Марафона желаний» и предлагают платные услуги от ее имени. По словам представительницы интересов знаменитости, находящейся под арестом, ни один источник, в названии которого содержится ее имя, не является подлинным и достоверным. И с самой Блиновской не связан.

Как отметила Сальникова, тема взлома социальных сетей блогера не раз поднималась стороной защиты. Представители звезды не раз обращались к правоохранителям с заявлениями о необходимости блокировки фейковых аккаунтов и пресечении деятельности мошенников. Адвокат Блиновской утверждает, что ни одно из таких обращений не дало никаких результатов.

Тут же Сальникова сообщила, что по одному из заявлений была проделана работа, после чего суд вынес соответствующий приговор. Она имела в виду решение Дмитровского городского суда Московской области, оштрафовавшего на 100 тысяч рублей бывшего сотрудника ПАО «Вымпелком» Данилу Докучаева и его друга Никиту Сударикову. Мужчины признались, что взломали Telegram-канал Блиновской.

Елена Блиновская останется под домашним арестом до 26 октября в рамках уголовного дела о неуплате 918 миллионов рублей налогов. Ей запрещено пользоваться интернетом и уходить из дома без разрешения следователя, все счета заблокированы. Недавно, сообщал 5-tv.ru, блогера отпустили проголосовать на выборах.