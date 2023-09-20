«Нам трудно»: спасенный белый медведь Диксон из Московского зоопарка умер во сне

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 11 0

В Московском зоопарке во сне умер белый медведь Диксон

«Нам трудно»: спасенный белый медведь Диксон из Московского зоопарка умер во сне

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка / ТАСС;

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Зверь попал в зоопарк в прошлом году в ужасном состоянии. Тогда мало кто верил, что он сможет прожить хоть сколько-нибудь.

В семье Московского зоопарка случилось большое горе — умер медведь Диксон, который приехал в Москву в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале.

«Диксон умер. Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя», — написано в публикации.

Диксон прибыл в столицу в ужасном состояние в сентябре 2022 года. Он был истощен, ранен и парализован. Немногие верили, что медведь вообще выживет. Однако ветераны, нейрохирурги и реабилитологи делали все возможное и невозможно, чтобы продлить ему жизнь.

Диксону составили программу восстановления, оборудовали вольер с бассейном — плаванье способствовало положительной динамике в его состоянии. Специалисты раз за разом фиксировали, как к Диксону возвращается чувствительность и активность.

Недавно у Диксона появилась отдышка, он практически перестал выходить в уличный вольер. Ветеринары вводили новые препараты, от которых Диксону становилось лучше, однако состояние его постоянно менялось.

К сожалению, минувшей ночью, пока он спал, сердце Диксона остановилось. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Ветврачи заключили, что состояние медведя стало ухудшаться из-за поражения спинного мозга и развившихся впоследствии инфекций.

В зоопарке смерть Диксона назвали настоящим ударом. Однако большой звериной семье греет душу, что они смогли подарить Диксону еще год жизнь в любви, заботе и уходе, с едой и подарками. Без этого он просто пропал бы в угольной куче.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Московском зоопарке родился первый в России детеныш большой панды.

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