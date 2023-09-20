Камасутра духовных танцев: Джигурда раскрыл секрет совершенного секса

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 64 0

Никита Джигурда назвал медитацию секретом совершенного секса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Шоумен всегда славился своей любвеобильностью. Как ему удается оставаться завидным любовником даже в 62 года?

Для идеального секса нужно медитировать и расширять свое сознание. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил Никита Джигурда, раскрывая свой секрет совершенного интима и крепких отношений.

«Нужно медитировать на тождество творца, коими мы, дети творца единого и многоликого, являемся. Мы и есть боги на земле. Какие мы — такая любовь, какие мы — такие взаимоотношения между людьми», — отметил шоумен.

По его словам, нельзя мнить себя рабами божьими, так как это неминуемо приведет к проигрышу. Лучше всего быть детьми божьими и играть свою собственную игру.

К слову, 62-летний шоумен всегда славился своей любвеобильностью, однако с 2008 года он женат на Марине Анисиной. Супругу он называет единственной женщиной, которая может выдержать его внутренний огонь.

«Она знает меня таким нежным, тихим и ласковым, каким не знает ни одна женщина», — признался Джигурда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раскрыла свой рецепт идеального секса.

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