Камасутра духовных танцев: Джигурда раскрыл секрет совершенного секса

Шоумен всегда славился своей любвеобильностью. Как ему удается оставаться завидным любовником даже в 62 года?

Для идеального секса нужно медитировать и расширять свое сознание. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил Никита Джигурда, раскрывая свой секрет совершенного интима и крепких отношений.

«Нужно медитировать на тождество творца, коими мы, дети творца единого и многоликого, являемся. Мы и есть боги на земле. Какие мы — такая любовь, какие мы — такие взаимоотношения между людьми», — отметил шоумен.

По его словам, нельзя мнить себя рабами божьими, так как это неминуемо приведет к проигрышу. Лучше всего быть детьми божьими и играть свою собственную игру.

К слову, 62-летний шоумен всегда славился своей любвеобильностью, однако с 2008 года он женат на Марине Анисиной. Супругу он называет единственной женщиной, которая может выдержать его внутренний огонь.

«Она знает меня таким нежным, тихим и ласковым, каким не знает ни одна женщина», — признался Джигурда.

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