«Попытки отменить»: Путин ответил на дискриминацию русского искусства

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 22 0

Путин: русское искусство и артисты столкнулись с агрессивной дискриминацией

«Попытки отменить»: Путин ответил на дискриминацию русского искусства

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Разве эти выпады что-то значат в контексте величия российской культуры?

Российское искусство столкнулось с агрессивной дискриминацией в мире. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках заседания попечительского совета Мариинского театра.

Глава государства обратил внимание на то, что отечественных артистов, а также музыку, кино, балет, историю театр и литературу буквально «пытаются отменить». Однако считает он, подобные действия ничего не значат на фоне величия русской культуры.

«Очевидно, те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя», — прокомментировал он.

Президент неоднократно отмечал, что культура и искусство — это те сферы, которые должны объединять людей, однако они оказались в эпицентре геополитического противостояния. Он подчеркивал, что российская сторона продолжает с глубоким уважением относиться к к наследию мировой культуры, несмотря на политику Запада.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
96.22
-0.43 102.92
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:48
Злоумышленники «похоронили» бывшего президента США Дональда Трампа
18:46
Российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
18:37
Николая Добронравова похоронили рядом с первым министром обороны СССР
18:29
Зима близко: как россиянам подготовить жилье к отопительному сезону
18:20
Венки от Путина и Пахмутовой: как выглядит могила поэта Добронравова
18:05
В разрушенном после взрыва доме в Балашихе снова начался пожар

Сейчас читают

Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других
Нерукопожатный Зеленский: первый день Генасамблеи ООН обернулся для Украины провалом
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России