Разве эти выпады что-то значат в контексте величия российской культуры?

Российское искусство столкнулось с агрессивной дискриминацией в мире. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках заседания попечительского совета Мариинского театра.

Глава государства обратил внимание на то, что отечественных артистов, а также музыку, кино, балет, историю театр и литературу буквально «пытаются отменить». Однако считает он, подобные действия ничего не значат на фоне величия русской культуры.

«Очевидно, те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя», — прокомментировал он.

Президент неоднократно отмечал, что культура и искусство — это те сферы, которые должны объединять людей, однако они оказались в эпицентре геополитического противостояния. Он подчеркивал, что российская сторона продолжает с глубоким уважением относиться к к наследию мировой культуры, несмотря на политику Запада.